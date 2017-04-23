З.Браун: хочу, чтобы «Макларен» выступал на «500 милях Индианаполиса» каждый год

Глава «Макларена» Зак Браун признался, что надеется на регулярное участие своей команды в «500 милях Индианаполиса».

«Я бы хотел, чтобы „Макларен“ — «Хонда» выступали в Индианаполисе каждый год. Изначально я думал, что мы возьмёмся за эту идею в 2018 году. Но, учитывая то, как мы выступаем в Ф-1 сейчас, желание Фернандо, наше и «Хонды», у нас появилась маленькая возможность, и мы ей воспользовались.

«Макларен» — большие фанаты гонок IndyCar, это фантастические гонки, и лично я слежу за ними всю жизнь, так что очень рад нашему участию. Хотел бы, чтобы «Макларен» делал это регулярно.

Готовы ли мы снова сделать это с Фернандо? Безусловно. Надеюсь, у нас будет проблема, когда Монако и «Инди» совпадают по датам, а мы боремся за титул. Случится ли это в 2018-м? Надо подождать, мы много работаем, чтобы дать Фернандо и Стоффелю Вандорну более боеспособную машину, чем нынешняя", — цитирует Брауна Autosport.