Маркес выиграл Гран-при США MotoGP, Росси — второй, Виньялес — сошёл

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес выиграл этап серии в США. Вторым финишировал семикратный чемпион Валентино Росси. Третье место занял Дани Педроса.
Лидер сезона Маверик Виньялес сошёл с дистанции в начале гонки из-за падения.
MotoGP. Гран-при США. Гонка
1. Марк Маркес («Хонда») — 43:58.770
2. Валентино Росси («Ямаха») +3.069
3. Дани Педроса («Хонда») +5.112
4. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») +7.638
5. Йоанн Зарко («Тек 3 Ямаха») +7.957
6. Андреа Довициозо («Дукати») +14.058
7. Андреа Янноне («Сузуки») +15.491
8. Данило Петруччи («Прамак Дукати») +16.772
9. Хорхе Лоренсо («Дукати») +17.979
10. Джек Миллер («Марк ВДС Хонда») +18.494.