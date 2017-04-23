Росси вышел в лидеры зачёта MotoGP, Виньялес — второй, Маркес — третий

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси вышел в лидеры чемпионата по итогам Гран-при США, где финишировал вторым. Прежний лидер Маверик Виньялес из-за схода опустился на вторую строчку. Победитель этапа в США Марк Маркес поднялся на третье место.

MotoGP. Личный зачёт

1. Валентино Росси («Ямаха») — 56 очков

2. Маверик Виньялес («Ямаха») — 50

3. Марк Маркес («Хонда») — 38

4. Андреа Довициозо («Дукати») — 30

5. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») — 29

6. Дани Педроса («Хонда») — 27

7. Йоан Зарко («Тек 3 Ямаха») — 22

8. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») — 21

9. Скотт Реддинг («Прамак Дукати») — 21

10. Джек Миллер («Марк VDS Хонда») — 21.