Росси вышел в лидеры зачёта MotoGP, Виньялес — второй, Маркес — третий

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси вышел в лидеры чемпионата по итогам Гран-при США, где финишировал вторым. Прежний лидер Маверик Виньялес из-за схода опустился на вторую строчку. Победитель этапа в США Марк Маркес поднялся на третье место.
MotoGP. Личный зачёт
1. Валентино Росси («Ямаха») — 56 очков
2. Маверик Виньялес («Ямаха») — 50
3. Марк Маркес («Хонда») — 38
4. Андреа Довициозо («Дукати») — 30
5. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») — 29
6. Дани Педроса («Хонда») — 27
7. Йоан Зарко («Тек 3 Ямаха») — 22
8. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») — 21
9. Скотт Реддинг («Прамак Дукати») — 21
10. Джек Миллер («Марк VDS Хонда») — 21.