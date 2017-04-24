Росси — Зарко: это не Moto2, и здесь так обгонять нельзя

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси раскритиковал Жоана Зарко за его манёвр на Гран-при США. Зарко пытался обогнать Росси в третьем повороте и вынудил его срезать поворот, чтобы избежать аварии. Итальянца наказали штрафом в размере 0,3 секунды.

«Хочу поговорить с парнями из дирекции гонки, ведь у меня не было выбора, кроме как срезать трассу. Либо я сделал бы это, либо мы бы столкнулись. Когда ты на скорости 180 км/ч и слева появляется тёмная тень, ты не решаешь, ты едешь прямо.

Проблема в Зарко, он большой талант, но он ошибся. Это не Moto2, и здесь так обгонять нельзя», — приводит слова Росси Motorsport.