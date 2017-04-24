Экклстоун считает, что Хэмилтон победит Феттеля в борьбе за чемпионство

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун считает пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона фаворитом в борьбе за титул чемпиона мира в сезоне-2017, несмотря на то что на данный момент в личном зачёте его опережает гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

«Льюис Хэмилтон будет чемпионом мира. Я был бы счастлив, если бы победил Феттель, потому что он мой хороший друг. Но всё меняется.

Хэмилтон чрезвычайно талантлив, и он кажется ещё более расслабленным в этом году, больше наслаждается гонками. В последние годы он полагал, что команда не поддерживает его, потому что другим пилотом был немец в немецкой конюшне. Конечно, это не имело смысла, однако теперь этой мысли не стало, и давление теперь ниже.

Не знаю, достаточно ли хорошей заменой Росбергу является Боттас. Но я полагаю, что команда будет рада больше, если чемпионом станет Льюис, только из-за того, что он пережил в прошлом году», — цитирует Экклстона Bild am Sonntag.

На вопрос о том, почему, на его взгляд, Феттель хорошо выступает в 2017 году, Экклстоун ответил: «Он более расслаблен и уже переварил шок. Когда он перешёл в «Феррари», то думал, что немедленно станет чемпионом. Но теперь он оставил это позади».