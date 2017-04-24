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Верляйн намерен в будущем вновь выступить в Гонке чемпионов

24 апреля 2017, понедельник. 12:05. Авто

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн заявил, что в будущем намерен вновь принять участие в Гонке чемпионов. Перед началом нынешнего сезона немец получил серьёзную травму, как выяснилось недавно —  перелом шейного позвонка, из-за которой пропустил первые два этапа Формулы-1.

«Я вновь отправлюсь на Гонку чемпионов. Возможно, не в этом году, и, возможно, я не буду пилотировать трёхколёсную машину. Но наверняка я там выступлю снова. В этом году я думаю, что пропущу эту гонку. Возможно, я отправлюсь туда ради вечеринки.

Это всегда означает прекрасное проведение времени. На мой взгляд, гонки — не основной момент этого события. Это весёлое времяпрепровождение с пилотами из других серий. Я действительно наслаждаюсь этим, и я отправлюсь туда вновь. Организаторы всегда подыскивают хорошие места для проведения этого мероприятия», — приводит слова Верляйна Planetf1.

Источник: Planet F1 Сообщить об ошибке
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Заубер Паскаль Верляйн Гонка чемпионов ROC
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