Верляйн намерен в будущем вновь выступить в Гонке чемпионов

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн заявил, что в будущем намерен вновь принять участие в Гонке чемпионов. Перед началом нынешнего сезона немец получил серьёзную травму, как выяснилось недавно — перелом шейного позвонка, из-за которой пропустил первые два этапа Формулы-1.

«Я вновь отправлюсь на Гонку чемпионов. Возможно, не в этом году, и, возможно, я не буду пилотировать трёхколёсную машину. Но наверняка я там выступлю снова. В этом году я думаю, что пропущу эту гонку. Возможно, я отправлюсь туда ради вечеринки.

Это всегда означает прекрасное проведение времени. На мой взгляд, гонки — не основной момент этого события. Это весёлое времяпрепровождение с пилотами из других серий. Я действительно наслаждаюсь этим, и я отправлюсь туда вновь. Организаторы всегда подыскивают хорошие места для проведения этого мероприятия», — приводит слова Верляйна Planetf1.