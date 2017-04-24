Ф-1 может отказаться от идеи сокращения количества моторов на сезон в 2018 году

Стратегическая группа Формулы-1 намерена обсудить стратегию сокращения количества моторов на сезон с четырёх до трёх единиц в 2018 году в ходе встречи, запланированной на 24 апреля. Производители пришли к выводу, что данное предложение лишь увеличит расходы, а потому предложат отказаться от этой идеи.

«Мерседес», «Феррари», «Рено» и «Хонда» пришли к выводу, что более длительный срок службы двигателей означает более высокую степень развития и большее количество циклов испытаний на тестовом стенде», — написал журналист немецкого издания Михаэль Шмидт.

Официальный представитель «Мерседеса» подтвердил: «Это будет стоить больших денег».

Стратегическая группа предложит отказаться от сокращения количества моторов на сезон с четырёх до трёх единиц, однако в любом случае будет принято решение о снижении цен для клиентов до 5 млн евро за комплект двигателей на сезон.

«Таким образом, все останутся в выигрыше. Для частных команд стоимость двигателей снизится, а производителям не придётся переизобретать свои моторы», — отметил Шмидт.