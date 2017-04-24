В «Пирелли» отвергли идею Проста о предоставлении пилотам полной свободы выбора

В «Пирелли» отвергли идею предоставления пилотам Формулы-1 полной свободы в выборе шин, ранее предложенную четырёхкратным чемпионом мира Аленом Простом.

В настоящее время пилоты и команды могут выбирать из ограниченного количества типов покрышек, предусмотренного на каждый отдельно взятый этап.

«Если бы вы просто выбрали самые твёрдые покрышки, то, возможно, смогли бы проехать всю гонку без пит-стопа. И если бы это было возможно, то большинство команд последовали бы этим путём», — рассказал босс «Пирелли» Марио Изола в интервью Auto Motor und Sport.

Также он отверг идею Проста, предложившего разрешить пилотам формировать комплект покрышек из различных компаундов. «Это могло бы сработать с машинами GT, но болиды Ф-1 слишком чувствительны», — отметил итальянец.