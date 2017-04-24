Алонсо: «Инди 500» станет самым большим тестом для меня

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо считает, что гонка «Индианаполис 500» станет самым большим тестом его гоночных навыков. Испанец пропустит Гран-при Монако ради участия в этапе IndyCar.

Аонсо не скрывал, что мечтает завоевать «тройню корону», включающую победы в Гран-при Монако и гонках «Индианаполис 500» и «24 часа Ле-Мана». Гран-при Монако ему покорился уже дважды.

«Я всегда думал об этом. Что касается «Ле-Мана», то я думаю, что эта серия не потребует большого времени на адаптацию, потом что стили пилотирования там похожи. Некоторые гонщики Ф-1 «запрыгивали» в машины «Ле-Мана» и не испытывали трудностей с пилотированием. Таким образом, самым большим вызовом для гонщика Ф-1, безусловно, является «Индианаполис 500», — цитирует Алонсо Sky Sports.