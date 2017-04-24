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«Заубер» близок к контракту с «Хондой» на поставку моторов с 2018 года

24 апреля 2017, понедельник. 18:12. Авто

«Заубер» близок к контракту с «Хондой» на поставку моторов в 2018 году. Стороны давно ведут переговоры, достигли прогресса в марте, и теперь остались финальные штрихи для заключения долгосрочного соглашения, сообщает Motorsport.

В нынешнем сезоне «Заубер» использует прошлогодние моторы «Феррари». Сделка с «Хондой» — последний шаг в перестройке команды, которая началась с появления нового инвестора в прошлом году.

Объявление о контракте должно состояться в ближайшие дни, так как поставщик должен назвать ФИА своих клиентов до 6 мая.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Хонда Ф-1
Новости. Авто
24 апреля 2017, понедельник
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