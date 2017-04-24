Пилоты «Макларена» получат моторы с повышенной надёжностью на Гран-при России

Пилоты «Макларена» Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн получат обновлённые силовые установки на Гран-при России. После нескольких проблем с блоком MGU-H «Хонда» исследовала ситуацию и опробовала решения на тестах в Бахрейне. Внесённые изменения позволили Стоффелю Вандорну без поломок отработать во второй день тестов.

В Сочи оба пилота получат MGU-H с улучшенной надёжностью, хотя это и не будет полностью новая спецификация.

Таким образом, Вандорн получит уже четвёртый MGU-H за сезонЮ и каждый следующий будет чреват для него штрафом. Для Алонсо этот блок станет третьим.