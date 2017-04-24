ФИА не станет менять систему DRS до конца сезона-2017

ФИА не будет вносить изменения в работу системы DRS до окончания сезона-2017. Федерация обдумывала возможность поменять правила в связи с изменением технического регламента Формулы-1 в части аэродинамики, чтобы повысить число обгонов в гонках.

Предполагалось, что ФИА может увеличить отрыв, при котором следующий позади пилот имеет право активировать DRS. Также рассматривалась возможность увеличения отрезков, на которых можно использовать DRS. Однако теперь федерация известила команды, что никаких перемен не будет, сообщает F1 Fanatic.