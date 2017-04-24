Двукратный чемпион IndyCar де Ферран будет готовить Алонсо к «Инди 500»

Двукратный чемпион серии IndyCar Жиль де Ферран поможет Фернандо Алонсо подготовиться к «500 милям Индианаполиса». Подготовкой гонщики займутся в мае.

На счету де Феррана 12 побед в IndyCar и чемпионские титулы в сезонах 2000 и 2001 годов с командой «Пенске». После завершения гоночной карьеры он стал послом «Хонды», а с 2005 по 2007 год был её спортивным директором в Формуле-1.

«Я постараюсь выступить его наставником во время знакомства с трассой и попробую рассказать о нюансах», — цитирует де Феррана BBC Sport.