Квят: я считаю, что сейчас в моей жизни отличный период

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что в нынешнем сезоне испытывает удовольствие от гонок, несмотря на то что первые три Гран-при сложились для него не так хорошо, как хотелось бы.

«Я бы сказал, что не худшим образом всё складывается. Хотя если смотреть только на таблицу результатов, возможно, картина не такая уж хорошая, но первая гонка прошла для меня очень успешно. Очень важно, что скорость была и в квалификации, и в гонке – в последние два года такой роскоши не было.

Я считаю, что сейчас отличный период. Каждый раз, выезжая на трассу, знаешь, что у тебя есть шанс себя показать, а это всегда прекрасное ощущение. И сейчас оно присутствует, это очень важно. В последние годы, конечно, бывали моменты, когда не было уверенности в этом чувстве. Но сейчас оно есть, и я пытаюсь воспользоваться ситуацией, так что сейчас меня всё устраивает», — приводит слова Квята F1news.