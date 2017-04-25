Стало известно расписание автограф-сессий на Гран-при России

Опубликовано расписание официальных автограф-сессий, которые будут проходить в рамках гоночного уик-энда Гран-при России Формулы-1. По традиции автограф-сессии будут организованы на Центральной площади Олимпийского парка.
Четверг, 27 апреля
15:50 Sahara Force India F1 Team
16:10 McLaren Honda
16:25 Williams Martini Racing
16:45 Scuderia Ferrari
17:00 Mercedes AMG Petronas F1 Team
17:15 Red Bull Racing
17:30 Scuderia Toro Rosso
Суббота, 29 апреля
13:25–13:45 Первая группа пилотов Mitjet
14:05–14:25 Вторая группа пилотов Mitjet
Воскресенье, 30 апреля
10:20 Renault Sport F1 Team
10:45 Haas F1 Team
11:05 Sauber F1 Team.