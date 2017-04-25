В Мексике нацелились на проведение в будущем гонки MotoGP

Руководство автодрома имени братьев Родригес, принимающего Гран-при Мексики Формулы-1, нацелилось на место в календаре MotoGP.

24 апреля трассу посетил член комиссии по безопасности FIM Франко Унчини, чтобы оценить её пригодность для проведения мотогонок. Руководство автодрома нацелено на присвоение трассе категории А, позволяющей проводить гонки MotoGP, а не лишь категории B, которая даст возможность принимать этапы Супербайка, сообщает Autosport.

Мексиканская трасса вернулась в календарь Ф-1 в 2015 году. На данный момент помимо «Королевских автогонок» автодром имени братьев Родригес принимает этапы WEC и Формулы-Е.