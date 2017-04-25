Чартерная авиакомпания Goodwill стала партнёром команды «Рено»

Команда Формулы-1 «Рено» объявила о заключении партнёрского соглашения с одной из ведущих чартерных авиакомпаний Goodwill. Бренд нового партнёра будет представлен на ливрее гоночного болида «Рено».

«После успешного взлёта в 2000 году Goodwill резко стала одним из ведущих частных авиаперевозчиков, и этот стремительный рост является отображением того, чего мы хотим добиться с «Рено» в Формуле-1. Помимо предоставления ценной поддержки в выполнении наших задач по логистике мы с нетерпением ждём возможности поделиться интересными маркетинговыми инициативами и использовать их опыт в других спортивных мероприятиях», — прокомментировал сделку босс «Рено» Сириль Абитебуль, слова которого приводит пресс-служба команды.