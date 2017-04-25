Хюлькенберг: обновления болида должны помочь «Рено» в Сочи

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при России.

«Какое настроение перед гонкой в Сочи? Довольно оптимистичное. Я думаю, что мы добились хорошего прогресса, пытаясь улучшить наш темп к Сочи по ходу тестов в Бахрейне. И, конечно же, у нас есть некоторые обновления.

Конечно, трасса в Сочи — это совсем другой трек, поэтому мы не можем предсказать нашу относительную скорость, пока мы не окажемся на месте, но я чувствую себя уверенно.

Мне нравится путешествовать по России, Сочи — это отличное место, и мне нравится инфраструктура. Хотя основное внимание уделяется трассе, и это хороший трек для гонок, так что я отправляюсь туда с радостью. Думаю, мы добились хороших результатов с обновлениями болида, которые также должны сделать меня счастливым», — приводи слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».