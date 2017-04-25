«Мерседес» может проконсультировать «Хонду» для улучшения мотора

«Мерседес» может помочь «Хонде» улучшить силовую установку. Японская компания обратилась к коллегам с просьбой оказать консультационную помощь из-за проблем с мотором.

Ранее ФИА выражала намерение помочь «Хонде» догнать остальных производителей моторов, повысив мощность и надёжность своей установки. Любые действия для помощи «Хонде» должны быть согласованы Стратегической группой Формулы-1.

В «Мерседесе» отказались комментировать обращение к ним со стороны «Хонды», сообщает Autosport. В японской компании сообщили, что используют все доступные методы.