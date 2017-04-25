Вольф: «Мерседесу» было больно проигрывать в Бахрейне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал поражение команды на Гран-при Бахрейна «болезненным». Пилоты «Мерседеса» финишировали на втором и третьем местах, уступив победу Себастьяну Феттелю на «Феррари».

«Надо уметь подвести черту под трудным уик-эндом, как в Бахрейне. Очень больно вот так проигрывать гонку. Было слишком мало поражений, которые стоили нам победы. Надо быть осторожным и не тратить слишком много времени на размышления об этих неудачах, а работать над решением проблем. Это важно», — приводит слова Вольфа ESPN.