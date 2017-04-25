Формула-1 отказалась от идеи «гало» для защиты кокпита

ФИА отказалась от идеи введения системы «гало» для защиты кокпита в Формуле-1. На Гран-при Китая федерация представила прозрачный экран, закрывающий не весь кокпит, и Стратегическая группа и Комиссия Ф-1 отдали предпочтение этому устройству.

«Был изучен ряд более комплексных решений для дополнительной фронтальной защиты и принято решение уделить приоритетное внимание семейству прозрачных „щитов“.

ФИА намерена провести тесты этой системы по ходу нынешнего сезона с тем, чтобы начать использовать её в следующем сезоне», — говорится в заявлении федерации.