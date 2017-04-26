Возвращение Ф-1 в Индию в ближайшем будущем маловероятно

Верховный суд Индии постановил, что Формула-1 имеет постоянное представительство для ведения бизнеса в Индии, а следовательно, доходы, получаемые от проведения гонки в этой стране, подлежат местному налогообложению, сообщает в своём блоге известный обозреватель Ф-1 Джо Сейвард. Это означает, что в ближайшем будущем Формула-1 вряд ли вернётся в Индию.

Группа Jaypee организовала Гран-при Индии, который проводился с 2011 по 2013 год на специально построенной под это событие трассе. Однако пятилетний контракт с FOM оказалось невозможно отработать до конца из-за налогового спора с правительством штата Уттар-Прадеш. Высокий суд Дели в прошлом году постановил, что платёж, проведённый промоутерами за использование логотипов FOWC и символов для продвижения Гран-при, не может считаться роялти и облагаться налогом как таковой.