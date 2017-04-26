Квят сыграл в кёрлинг с женской сборной России

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят в свой день рождения (26 апреля гонщику исполнилось 23 года) сыграл в Сочи в кёрлинг с женской сборной России, которая завоевала серебряные медали на чемпионате мира 2017 года. Свой первый бросок пилот сделал под руководством скипа Анны Сидоровой, сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее команда «Торо Россо» поздравила Квята с днём рождения в своём официальном «твиттере».

Напомним, что в грядущий уик-энд в Сочи пройдёт четвёртый этап чемпионата мира по Формуле-1 2017 года — Гран-при России.