Тост: пока Квяту не слишком везло, и он это ничем не заслужил

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост считает, что российскому пилоту Даниилу Квяту не слишком везло в первых гонках сезона, что помешало ему показать результаты, которых он действительно заслуживал.

«Пока Даниилу не слишком везло, он это ничем не заслужил. Он отлично отработал в первых гонках в этом году. Проблема, которая помешала ему в Австралии, была связана с мотором. Мы попытались решить её ночью перед гонкой с нашими коллегами-мотористами, но решение не сработало. У нас оставался вариант применить временную схему, чтобы поддержать работоспособность мотора при помощи внешнего вмешательства во время пит-стопа, и мы им воспользовались. Но мотор мог бы просто отказать. Мы рисковали.

Мы пошли на риск, надеясь, что всё сработает. Мы потренировались во время утренней отработки пит-стопа, но, к сожалению, двигатель стал потреблять ещё больше воздуха в течение гонки. Что расстраивает ещё сильнее, так это то, что на самом деле, перезаряжая систему на первом пит-стопе, мы не улучшили положение, и поэтому нам потребовалась вторая остановка в концовке.

Мы надеялись, что сможем в конце подобраться к (Серхио) Пересу и атаковать его, что Даниил и сделал. Но нам пришлось зазвать его на пит-лейн, чтобы сохранить мотор.

В Китае у нас была проблема с гидравликой, которая возникла из-за простейшей детали, возможно, по причине не совсем верной сборки, что также очень расстраивает. Да, это невезение, но особенно жаль, что ему не удалось добиться результата, который он заслуживал, именно в Австралии – потому что он провёл очень сильную гонку. Мы упустили седьмое место», — приводит слова Тоста российская редакция Motorsport.