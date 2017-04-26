Феттель будет использовать в Сочи гоночные носки вместо ботинок

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель будет использовать на Гран-при России «гоночные носки» вместо привычных гоночных ботинок. Новаторское решение было представлено компанией Puma и представляет из себя цельный бесшовный ботинок весом в 135 граммов, который совсем недавно был омологирован ФИА.

«По информации издания, Феттель наконец сможет использовать гоночные носки в России», — сообщает Auto Bild.

«Мы хотели создать самое минималистическое решение. Идея заключалась в том, чтобы создать самую лёгкую обувь. Поэтом мы создали продукт из цельного куска номекса», — отметил дизайнер Puma Teamhead Design Motorsport Footwear Сонни Лим.

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