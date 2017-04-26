Маленькие команды будут участвовать в заседаниях стратегической группы Ф-1

Представители команд, не входящих в стратегическую группу Формулы-1, впредь будут приглашаться на заседания группы для того, чтобы иметь возможность участвовать в обсуждениях. Это, правда, не означает, что у них будет право голоса. Однако данный шаг призван продемонстрировать, что ФИА и новые владельцы Формулы-1 хотят улучшить прозрачность в данном спорте, сообщает в своём блоге известный обозреватель Ф-1 Джо Сейвард.

Ранее сообщалось, что стратегическая группа Формулы-1 договорилась отказаться от Т-крыльев и чехлов для мотора в форме акульих плавников в 2018 году.