Квят: машине «Торо Россо» одинаково подходили все трассы, не жду в Сочи иного

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассчитывает, что трасса «Сочи Автодрома» подойдёт его болиду.

«Я доволен скоростью машины. Мы не ждали ничего конкретного перед сезоном, но машина позволяет нам бороться за попадание за очки, в третий сегмент квалификации — и мы этим довольны. В наших руках этим воспользоваться. Нашему автомобилю одинаково подходили все три первые трассы: мы везде показывали одинаковую скорость, так что я не ожидаю, что здесь ситуация сильно изменится. Мы хотим быть одними из лучших в середине пелотона.

Механические проблемы в первых гонках? Думаю, такое будет и дальше происходить у всех команд. Просто нужно делать свою работу и не думать о таких проблемах», — рассказал Квят в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Полностью интервью с Квятом читайте на «Чемпионате» 27 апреля.