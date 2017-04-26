Организаторы Гран-при России довольны продажами билетов на этап в Сочи

Промоутер Гран-при России Сергей Воробьёв рассказал, что организаторы гонки довольны продажами билетов на этап Формулы-1.

«Мы с вами разговариваем вечером в среду, уже завтра зрители пойдут на прогулку по пит-лейну, так что сейчас у нас будет одна из самых напряжённых ночей. Один из пунктов — подготовка к подведению итогов конкурса Mercedes-Benz Race Laps: мы получили огромное количество заявок, потрясающих историй. Мы разработали эту активность (победителей прокатят по трассе Ф-1 на гоночном такси. — Прим. «Чемпионата») совместно с новым руководством Формулы-1 – учитывая пожелание стать ближе к зрителям. И мы гордимся, что такой вариант тестируется именно в России.

Продолжится ли такой эксперимент дальше, лучше спросить у Чейза Кэри, Шона Братчеса и Росса Брауна. Будем стараться, чтобы отбор прошёл максимально объективно, при этом непростая задача — вписаться в тайминг Формулы-1, чтобы прокатить все 100 победителей. Но эти 100 человек станут самыми счастливыми посетителями Гран-при за всю его историю.

Сколько продано билетов? Ответ традиционный: вся информация будет оглашена в воскресенье. Но интерес к Формуле-1 в России растёт, и мы очень довольны тем, что видим в наших билетных отчётах. А по итогам этапа в воскресенье всё расскажем", — заявил Воробьёв в эксклюзивном интервью «Чемпионату».