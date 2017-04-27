А.Росси: приход Алонсо подчёркивает важность «Инди 500»

Гонщик IndyCar Александер Росси, ранее проведший пять гонок в Формуле-1, считает, что выступление Фернандо Алонсо на «500 милях Индианаполиса» говорит о важности этой гонки и поспособствует популяризации всей серии.

«Надеюсь, люди поймут, как привлекателен IndyCar, как хороша здесь борьба и как здесь весело. Приход Фернандо очень важен, он подчёркивает важность «Инди 500» в глобальном масштабе. То, что он пропускает Монако ради выступления здесь — большой вклад в копилку «Инди 500», — приводит слова Росси Autosport.