Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Зак Браун: Лонг-Бич и Формула-1 более несовместимы

27 апреля 2017, четверг. 09:58. Авто

Руководитель «Макларена» Зак Браун не считает возможным возвращение в календарь Формулы-1 Гран-при Лонг-Бич. Несмотря на то что новыми владельцами Ф-1 стали американцы, на его взгляд, существуют вполне объективные причины финансового характера, которые встанут на пути возвращения американского трека в Ф-1. Следует отметить, что с недавних пор Лонг-Бич принимает гонки IndyCar.

«Экономическая модель, которая понадобится для Формулы-1, будет требовать значительных субсидий от правительства, и, насколько я понимаю, Лонг-Бич не будет готов заплатить за право проведения гонки такие деньги.

Другим очень важным моментом является то, что для проведения гонки Ф-1 потребуется получение для трассы категории А от ФИА. А для этого нужна более длинная трасса с более широкими зонами вылета и более серьёзным пит-комплексом. Однако трасса находится в гавани, поэтому мы имеем дело с окружающей средой, которую нелегко изменить.

Кроме того, вся трасса находится под юрисдикцией калифорнийской прибрежной комиссии, поэтому любые улучшения трека, такие как необходимый комплекс боксов, должны быть рассмотрены и одобрены ею. Таким образом, даже с точки зрения строительства первоначальные затраты будут составлять десятки и десятки миллионов долларов. К тому же, как я уже сказал, плата за проведение гонки несоизмеримо больше, чем плата за проведение этапов IndyCar», — цитирует Брауна Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Зак Браун трассы
Новости. Авто
27 апреля 2017, четверг
09:58 Зак Браун: Лонг-Бич и Формула-1 более несовместимы
00:41 А.Росси: приход Алонсо подчёркивает важность «Инди 500»
26 апреля 2017, среда
23:37 Организаторы Гран-при России довольны продажами билетов на этап в Сочи
23:34 Квят: машине «Торо Россо» одинаково подходили все трассы, не жду в Сочи иного
22:17 Штайнер: естественно, «Хаас» сделал шаг вперёд
21:14 «Форс Индия»: задача до Барселоны — ограничить потери
20:53 Квят, Райкконен и Боттас примут участие в пресс-конференции Гран-при России
20:15 Пажно: хотел бы, чтобы Хэмилтон и Феттель тоже приехали в IndyCar
19:21 «Сочи Автодром» подарил Квяту два торта
18:50 Масса: с каждым годом Гран-при России становится всё значительнее
18:47 Стролл: мне крайне трудно что-то сказать про «Сочи Автодром»
17:51 Перес: в наши дни первый круг критически важен
17:28 Вольф: трёхлетнее доминирование «Мерседеса» окончено
17:07 Названы стюарды Гран-при России Формулы-1
15:37 Маленькие команды будут участвовать в заседаниях стратегической группы Ф-1
15:15 Утверждены требования, которые исключат сжигание масла в моторах в 2018 году
14:12 Феттель будет использовать в Сочи гоночные носки вместо ботинок
13:30 «Торо Россо»: пока Квяту не слишком везло, и он это ничем не заслужил
13:04 Квят сыграл в кёрлинг с женской сборной России
12:19 Вольф доволен прогрессом Верляйна и Окона
11:51 Команда «Торо Россо» поздравила Квята с днём рождения
10:33 В Ф-1 договорились о стартах с места после красных флагов в будущем
09:51 Возвращение Ф-1 в Индию в ближайшем будущем маловероятно
00:54 Ферстаппен: обгонять стало сложнее, но всё не так плохо
00:33 Квят: мы с Сайнсом никогда не были друзьями
00:18 Монгер: поддержка автоспортивной семьи меня восхищает
25 апреля 2017, вторник
23:09 Алонсо: Монтойя — один из самых талантливых соперников в моей жизни
22:35 «Торо Россо» не станет просить Сайнса-младшего снизить агрессию
21:47 Формула-1 отказалась от идеи «гало» для защиты кокпита
20:29 Стратегическая группа Ф-1 решила запретить Т-крылья и «акульи плавники» в 2018-м
20:10 Фернли: стратегическая группа — головная боль и большие хлопоты
19:03 Алонсо: шанс на победу на «Инди» гораздо важнее любой позиции в Монако
18:44 Вольф: «Мерседесу» было больно проигрывать в Бахрейне
18:00 «Мерседес» может проконсультировать «Хонду» для улучшения мотора
17:14 Палмер: интересно, как новые машины справятся с низким сцеплением в Сочи
17:10 Хюлькенберг: обновления болида должны помочь «Рено» в Сочи
17:06 «Рено» привезёт в Сочи новое переднее крыло и надеется улучшить темп в гонках
16:52 Сироткин: горжусь, что буду выступать на глазах тысяч российских болельщиков
16:34 На первой практике Гран-при России Сироткин заменит Хюлькенберга
16:30 Чартерная авиакомпания Goodwill стала партнёром команды «Рено»
15:24 В аккаунте шоу «Вечерний Ургант» опубликован выпуск с Даниилом Квятом
15:10 В Мексике нацелились на проведение в будущем гонки MotoGP
14:50 Абитебуль: договориться о моторном регламенте на 2021 год будет нелегко
14:14 Стало известно расписание автограф-сессий на Гран-при России
13:38 Первый этап СМП РСКГ – 2017 посвятят памяти Ахмата Кадырова
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто является фаворитом в борьбе за чемпионство в сезоне-2017 Формулы-1?
Льюис Хэмилтон
1546 (49%)
Себастьян Феттель
1368 (43%)
Кто-то другой
256 (8%)
Проголосовало: 3170
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+