Зак Браун: Лонг-Бич и Формула-1 более несовместимы

Руководитель «Макларена» Зак Браун не считает возможным возвращение в календарь Формулы-1 Гран-при Лонг-Бич. Несмотря на то что новыми владельцами Ф-1 стали американцы, на его взгляд, существуют вполне объективные причины финансового характера, которые встанут на пути возвращения американского трека в Ф-1. Следует отметить, что с недавних пор Лонг-Бич принимает гонки IndyCar.

«Экономическая модель, которая понадобится для Формулы-1, будет требовать значительных субсидий от правительства, и, насколько я понимаю, Лонг-Бич не будет готов заплатить за право проведения гонки такие деньги.

Другим очень важным моментом является то, что для проведения гонки Ф-1 потребуется получение для трассы категории А от ФИА. А для этого нужна более длинная трасса с более широкими зонами вылета и более серьёзным пит-комплексом. Однако трасса находится в гавани, поэтому мы имеем дело с окружающей средой, которую нелегко изменить.

Кроме того, вся трасса находится под юрисдикцией калифорнийской прибрежной комиссии, поэтому любые улучшения трека, такие как необходимый комплекс боксов, должны быть рассмотрены и одобрены ею. Таким образом, даже с точки зрения строительства первоначальные затраты будут составлять десятки и десятки миллионов долларов. К тому же, как я уже сказал, плата за проведение гонки несоизмеримо больше, чем плата за проведение этапов IndyCar», — цитирует Брауна Motorsport.