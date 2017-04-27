Квят: я абсолютно против любой дополнительной защиты кокпита

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал принятое недавно стратегической группой Ф-1 решение отказаться от внедрения системы защиты кокпита «гало» в пользу использования использования «щита» от ФИА, разработанного на базе аэроэкрана, предложенного «Ред Булл»

«Честно говоря, я против любой дополнительной защиты. Я уже говорил об этом и не собираюсь менять свою точку зрения. Думаю, с безопасностью в Формуле-1 всё нормально», — рассказал Квят в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Российский гонщик также сравнил «щит» и «гало»: «По моему мнению, это («щит») ещё хуже, потому что будет затруднять видимость. Я абсолютно против».