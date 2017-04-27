Магнуссен: «Хаас» начнёт гоночный уик-энд в Сочи с тормозами от Carbon Industrie

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что в начале гоночного уик-энда в Сочи американская команда продолжит оценивать работу тормозов Carbon Industrie, которые тестировала в Бахрейне, прежде чем примет какое -либо решение о дальнейшем их использовании.

В прошлом году «Хаас» испытывал проблемы с тормозами от Brembo, которые продолжились и в начале этого сезона. Поставщику американской команды удалось добиться улучшения работы своих тормозов, однако «Хаас» всё же решил испытать продукцию другого производителя.

«Мы продолжим делать то, что делали в Бахрейне, и посмотрим, как всё пройдёт. Всегда полезно пробовать разные вещи. Мы почувствовали позитивные моменты в работе тормозов CI, и мы продолжим. Вернуться (к прежним тормозам) мы всегда сможем», — цитирует Магнуссена ESPN.