Российские болельщики подарили Массе самовар и матрёшку

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса в четверг, 27 апреля, стал одним из участников автограф-сессии для болельщиков, посетивших «Сочи Автодром». Во время общения с поклонниками бразилец получил несколько подарков, о чём он сам рассказал. В частности, Массе презентовали миниатюрный самовар, расписанный под гжель, а также матрёшку с собственным изображением.

«Рад быть здесь, в Сочи, вместе с отличными российскими болельщиками», — написал Масса в «Твиттере».

Если у вас не грузится фотография, вы можете посмотреть её в личном «твиттер»-аккаунте Массы.