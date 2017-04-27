Хэмилтон: сейчас нет жёстких требований к постам в социальных сетях

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что новые владельцы Формулы-1 из Liberty спокойнее относятся к размещению различной информации в социальных сетях.

«С этого года произошли небольшие послабления. Правда, была история — мне пришлось удалить видео — я тогда сделал репост. При этом мне не скомандовали, а именно попросили. Сейчас нет никаких жёстких требований, и новые владельцы делают всё для популяризации Ф-1», — передаёт сказанные на пресс-конференции слова Хэмилтона корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.