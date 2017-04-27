Магнуссен: «Хаас» — маленькая, но очень эффективная команда

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился впечатлениями от своей команды, а также рассказал о её планах на сезон.

«Я думаю, что наша глобальная цель — улучшить результат прошлого сезона, который уже тогда был достаточно хороший. Так что перед нами ставится высокая цель. „Хаас“ — маленькая, но очень эффективная команда. Я получаю тут много удовольствия.

Что касается моего партнёра по команде, то я до сих пор не знаю его хорошо, но Грожан очень талантливый и быстрый пилот. Он отличный гонщик", — приводит слова датчанина Crash.