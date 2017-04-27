Хэмилтон вдохновлён тем, как Серена Уильямс ответила Илие Настасе

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал восхищение реакцией Серены Уильямс на расистские высказывания экс-первой ракетки мира Илие Настасе.

Несколько дней назад румын позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес ещё не родившегося ребёнка Серены Уильямс, на что теннисистка ответила на своей странице в «Инстаграм», написав, что, несмотря на всю ненависть недоброжелателей, она продолжит подниматься как воздух. Сегодня же этот инцидент прокомментировал и Льюис Хэмилтон.

«Я услышал об этом только сегодня. То, что она написала, прекрасно. Она сделала это как сильная и независимая афроамериканка, я думаю, что она великолепна.

Она не просто одна из величайших женщин, которую я знаю, она — прирождённый лидер. То, что она написала, вдохновило меня, и надеюсь, вдохновило других", — приводит слова Хэмилтона Reuters.