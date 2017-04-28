Верляйн: у меня есть фанаты в России, мне дарили тут матрёшки

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1 Гран-при России, а также рассказал о своих российских фанатах.

«Гран-при России — это отличный уикенд. Автодром тут расположен на берегу Чёрного моря в центре Олимпийского парка. Олимпийский дух делает это место особенным. Сама трасса хорошая, она очень технична и нравится мне. Я с нетерпением жду гонки в Сочи.

В России у меня есть фанаты, потому что я выступал в Москве в DTM. Болельщики тут по-настоящему великолепны. Я получал от них красивые рисунки и матрёшки. Очень хочу вернуться за руль болида в Сочи», — приводит слова немца официальный сайт команды.