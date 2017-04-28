Ферстаппен: третий поворот в Сочи можно пройти с закрытыми глазами

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен опроверг предположения, что из-за возросших скоростей машин Формулы-1 пилотам станет сложнее проходить затяжной третий поворот «Сочи Автодрома», носящий неофициальное название «Омега».

«Третий поворот? Он легко проходится на полном газу. Вы можете сделать это с закрытыми глазами, если хотите! Тут важна мощность на прямых. „Рено“ ещё есть над чем поработать, а мы сами не можем отыгрывать время в поворотах. Гонка будет для нас трудной, я думаю. Нужно просто набирать очки, избегая механических отказов», — ответил Ферстаппен на вопрос корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова.