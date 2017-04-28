Феттель и Райкконен используют в Сочи третьи турбокомпрессоры

Команда «Феррари» заменила турбокомпрессоры на обоих болидах перед пятничными тренировками Гран-при России, сообщает Pitpass. Для Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена это будут уже третьи по счёту турбокомпрессоры в нынешнем сезоне. Отметим, что количество элементов силовой установки для каждого пилота ограничено четырьмя единицами на сезон. После превышения указанного лимита с каждой новой заменой пилоты теряют места на стартовой решётке.

Причину замены турбокомпрессоров «Феррари» не называет, однако в этом году с моторами «Феррари» уже возникали проблемы: у пилота «Хааса» Ромена Грожана на Гран-при Австралии и у Райкконена на пятничной тренировке в Бахрейне.

Предполагается, что на обоих болидах «Хааса» также буду заменены турбины.