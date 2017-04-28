Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Феттель и Райкконен используют в Сочи третьи турбокомпрессоры

28 апреля 2017, пятница. 11:24. Авто

Команда «Феррари» заменила турбокомпрессоры на обоих болидах перед пятничными тренировками Гран-при России, сообщает Pitpass. Для Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена это будут уже третьи по счёту турбокомпрессоры в нынешнем сезоне. Отметим, что количество элементов силовой установки для каждого пилота ограничено четырьмя единицами на сезон. После превышения указанного лимита с каждой новой заменой пилоты теряют места на стартовой решётке.

Причину замены турбокомпрессоров «Феррари» не называет, однако в этом году с моторами «Феррари» уже возникали проблемы: у пилота «Хааса» Ромена Грожана на Гран-при Австралии и у Райкконена на пятничной тренировке в Бахрейне.

Предполагается, что на обоих болидах «Хааса» также буду заменены турбины.

Источник: Pitpass Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Кими Райкконен Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при России
Новости. Авто
28 апреля 2017, пятница
11:48 Вандорн: на тестах в Бахрейне «Макларен» выполнял предсезонную работу
11:25 На болиде Сироткина отключился мотор спустя 11 минут после начала тренировки Ф-1
11:24 Феттель и Райкконен используют в Сочи третьи турбокомпрессоры
10:01 Хэмилтон: думаю, на одном комлекте «софта» можно проехать всю гонку в Сочи
09:28 В первый день Гран-при России посетили около 10 тыс. зрителей
09:15 Перес не жалеет, что не перешёл в «Рено»
09:14 Формула-1. Гран-при России. Онлайн-трансляции пятничных тренировок
08:00 Ферстаппен: третий поворот в Сочи можно пройти с закрытыми глазами
00:54 Верляйн: у меня есть фанаты в России, мне дарили тут матрёшки
27 апреля 2017, четверг
23:49 Хэмилтон вдохновлён тем, как Серена Уильямс ответила Илие Настасе
22:34 Магнуссен: «Хаас» — маленькая, но очень эффективная команда
21:42 Окон: в первых гонках сезона мог добиться большего
21:10 Алонсо: надеюсь, в 75 лет не будут спрашивать, правильно ли я ушёл из «Феррари»
20:29 Хэмилтону в Сочи подарили балалайку
20:01 Хэмилтон: сейчас нет жёстких требований к постам в социальных сетях
19:27 Хэмилтон: у вас ещё и медведи ходят?
19:19 Феттель: никто не сомневается в таланте Райкконена
18:58 Хюлькенберг: у «Рено» хорошие новинки, но лишь гонка покажет, как они сработают
18:52 Риккардо: надеюсь, обновления «Ред Булл» будут быстрыми, как пуля
18:36 Российские болельщики подарили Массе самовар и матрёшку
18:23 Райкконен: у нас с Маркьонне всё в порядке
18:15 Ферстаппен: не уверен, что «Рено» уже рядом с «Мерседесом» и «Феррари»
18:11 Перед этапом в Сочи Квят нанёс на свой шлем «торпеду»
17:55 Ферстаппен: мне не нравятся ни «гало», ни «щит» — оставьте всё, как есть
17:44 Квят: в Сочи перестанут появляться жалобы на то, что кто-то на старте срезал
17:35 Булье: если «Макларен» перестанет улучшать шасси, всё рухнет
17:30 Феттель: «Мерседес» должен быть очень силён в Сочи
17:12 Боттас: не вижу смысла обсуждать командную тактику в «Мерседесе»
16:45 Хауг: дебютировать без опыта в IndyCar — не лучшая идея Алонсо
16:19 Масса: без сомнений, болельщикам «щит» понравится больше, чем «гало»
16:03 Гонщики «Хааса» против «щита» в Формуле-1
16:01 Стролл опроверг информацию, что проводил тесты на «Сочи Автодроме»
15:33 Перес: моторы «Феррари» и «Рено» уже на уровне «Мерседеса»
14:47 Магнуссен: «Хаас» начнёт гоночный уик-энд в Сочи с тормозами от Carbon Industrie
14:19 ФИА объявила требования к написанию номеров и имён пилотов на болидах
13:43 Наср нацелен на возвращение в Формулу-1
13:12 Перес: Маллья верит, что в вопросе об экстрадиции всё сложится в его пользу
12:59 Перес: из первых трёх гонок я выжал всё, что мог
12:36 Квят: я абсолютно против любой дополнительной защиты кокпита
12:29 Боттас: для меня примером для подражания был Хаккинен
12:25 «Петронас»: в изучение технологий Ф-1 мы вложим 60 млн евро
12:10 Боттас: надеюсь вновь показать в Сочи хороший результат
11:47 Ради ночной гонки в Сочи придётся изменить даты проведения Гран-при России
11:10 Команда «Рено» показала свой дом и боксы на «Сочи Автодроме»
10:46 Ф-1 планирует провести ночной Гран-при в Нью-Йорке в 2019 году
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто является фаворитом в борьбе за чемпионство в сезоне-2017 Формулы-1?
Льюис Хэмилтон
1546 (49%)
Себастьян Феттель
1368 (43%)
Кто-то другой
256 (8%)
Проголосовало: 3170
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+