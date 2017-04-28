На болиде Сироткина отключился мотор спустя 11 минут после начала тренировки Ф-1

По ходу первой пятничной тренировки Гран-при России на болиде «Рено», которым управлял российский пилот Сергей Сироткин, отключился двигатель спустя всего 11 минут после начала сессии. Проблемы с техникой возникли на втором круге.

Тестовый пилот «Рено» остановился на обочине и согласно инструкциям попытался перезапустить двигатель, однако машина так и не завелась. После этого маршалы отогнали машину в безопасное место.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию пятничной практики Формулы-1, следить за которой вы можете, перейдя по нижеприведённой ссфылке:

Первая тренировка Гран-при России Формулы-1.