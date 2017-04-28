Вандорн: на тестах в Бахрейне «Макларен» выполнял предсезонную работу

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн признался, что команде всё ещё приходится доделывать работу, которая должна была быть выполнена ещё на предсезонных тестах в Барселоне. На недавних тестах в Бахрейне «Макларену» удался один беспроблемный день, по ходу которого Вандорн проехал 81 круг.

«Большая часть работы (на тестах в Бахрейне) — это то, что мы должны были сделать на тестах в Барселоне. Конечно, с учётом упущенного времени на предсезонных тестах нам приходится очень много нагонять. Есть вещи, которые мы делаем по ходу гоночного уик-энда, которые мы должны были сделать ещё на предсезонных тестах.

Для меня было приятно просто провести нормальный день, мне казалось, что мы уже давно не проезжали так много кругов за день», — приводит слова Вандорна Autosport.