Абитебуль: Сироткин серьёзно готовился к пятнице, мне очень жаль его

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал механические проблемы, возникшие на болиде резервного пилота команды Сергея Сироткина в самом начале первой практики Гран-при России. На болиде россиянина сломалась коробка передач.

«Это огромное разочарование для всех. Сергей очень сконцентрирован на работе, и он серьёзно готовился к этому дню. Так что мне очень жаль его, ведь после всей подготовки он проехал лишь один установочный круг. Также мне жаль команду, которая потеряла возможность продолжить работу с новинками. У новых машин такое узкое рабочее окно, что необходимы максимально верные настройки. А с учётом использования обновлений нам было особенно важно хорошо отработать пятницу. Но утро прошло не так, как нам хотелось бы.

Мы не понимаем, почему сломалась эта деталь в коробке передач. Такого прежде не случалось. Я не хотел бы называть это неудачей — в Формуле-1 нет места невезению. Нам нужно серьёзно разобраться, что случилось", — рассказал Абитебуль в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.