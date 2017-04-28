Экклстоун: стараюсь держаться подальше от русских девушек

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал о своём отношении к этапу Гран-при России, заявив, что Сочи для него является вторым домом.

«В Сочи я испытываю интересные чувства, потому что я всегда здесь себя чувствую как дома. Когда мы начинали работу здесь, тут не было ничего. Я рад встречам в Сочи, но стараюсь держаться подальше от русских девушек.

Ежегодно на здешнем этапе появляется много нового, интересного и приятного. У меня не было времени осмотреться в Сочи, но я уверен, что тут много интересного, так как все работают отлично, и я горжусь сочинской гонкой», — приводит слова Экклстоуна «Интерфакс-Россия».