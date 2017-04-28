Хэмилтон: сильнее, чем авария Монгера, меня потряс только инцидент с Бьянки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал аварию гонщика Формулы-4 Билли Монгера, в результате которой ему пришлось ампутировать обе голени.

«Должен сказать, что я был потрясён аварией Билли больше, чем когда-либо. За исключением аварии Жюля Бьянки два года назад. Я сам был на месте Билли, участвовал в гонках и старался пробиться в Формулу-1. Это ужасная катастрофа, она очень сильно на меня подействовала. Она прекрасно иллюстрирует то, что наш спорт опасен, и это касается не только Формулы-1, но и вообще всех серий, где машины с открытыми колёсами.

Я слышал, что Билли недавно опубликовал отличное сообщение, очень скоро после аварии. Мне на ум приходит происшествие с Алексом Занарди и то, что он сумел сделать. Я полностью уверен, что Билли сумеет сделать что-то похожее», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.