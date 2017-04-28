Масса: очень доволен пятницей, у машины хороший баланс

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал итоги первых двух свободных практик Гран-при России Формулы-1, на которых он показал восьмое и седьмое время соответственно.

«Я думаю, это был хороший день, я доволен. Были хорошие ощущения и на новых покрышках, и на изношенных, и на длинных сериях кругов, и на коротких. Хорошая пятница, я доволен балансом машины. Она вела себя стабильно, да и износ шин оставался под контролем. Очень доволен сегодняшним днём, готов к борьбе в субботу и воскресенье», — передаёт слова Массы корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.