Риккардо: Квяту нужно показать несколько хороших результатов

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился своим мнением относительно развития карьеры российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята, сказав, что тому нужно улучшить результаты, чтобы заявить о себе.

«После того как Квята отправили в „Торо Россо“, у него было несколько хороших выступлений, но ему пришлось потратить некоторое время, чтобы сработаться с командой и принять то, что теперь он борется просто за очки, а не за место на подиуме.

В этом году он стал лучше. Если он сумеет преодолеть всю эту ситуацию, то продемонстрирует силу своего характера, но сейчас ему всё ещё нужно показать несколько хороших результатов, чтобы заявить о себе. Глядя на его выступления, могу сказать, что дела идут лучше", — приводит слова Риккардо Motorsport.

Также австралиец высказался относительно борьбы между Квятом и Сайнсом.

«Сайнс — быстрый пилот, в сражениях с Ферстаппеном он был очень близок к Максу, так что для Квята это хороший ориентир. Если он сможет показать хорошие результаты относительно Карлоса, то это будет полезно для него», — подытожил Риккардо.