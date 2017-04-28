У Грожана вновь возникли проблемы с работой тормозов

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан признался, что очень недоволен пятничными тренировками Гран-при России. Несмотря на смену поставщика тормозов с Brembo на Carbone Industrie, француз снова столкнулся с проблемами.

«У нас было очень низкое сцепление с трассой. У нас серьёзные проблемы с балансом. Кроме того, были некоторые проблемы с тормозами по ходу длинных серий кругов. Нам нужно изучить, как улучшить их работу. В целом это была очень трудная пятница. Машина не работала хорошо: очень низкое сцепление как на лёгкой машине, так и с большим запасом топлива. Надеюсь, мы сможем прибавить и стать ближе к Кевину, чтобы завтра вернуться в топ-10», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».