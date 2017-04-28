Боттас: «Мерседес» начал выходные в правильном ключе

Пилот Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий в составе «Мерседеса», прокомментировал своё выступление на первых двух свободных практиках Гран-при России, на которых он показал второе и третье время.

«Мы работали с шинами на сериях длинных и коротких кругов, и кажется, что нам ещё нужно поработать, чтобы добиться максимума при выступлении на шинах «ультрасофт». На этом мы и сконцентрируемся этим вечером. Но нам нельзя забывать, насколько важна эта гонка. Мы начали выходные в правильном ключе. Машина ведёт себя хорошо, и мы нашли нужный баланс. Это хороший старт, но нам ещё нужно поработать, чтобы улучшить время на круге для квалификации», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.