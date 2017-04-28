Квят: машине очень сильно не хватает скорости

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал 17-й результат на второй пятничной тренировке Гран-при России на «Сочи Автодроме». По словам Квята, пока у команды серьёзные проблемы со скоростью автомобиля, но он верит в прогресс к субботе.
«Сложное начало уик-энда… Сегодня просто не было сцепления! К сожалению, машине очень сильно не хватает скорости, так что нам нужно проанализировать и понять, почему это происходит. Надеюсь, завтра мы сможем улучшить ситуацию», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».
Квят: старт Сочи-2016 – просто воспоминания, ничего более
Даниил Квят – о старте сезона-2017 Формулы-1, спокойном отношении к событиям прошлого года, книге про себя и недовольстве системой защиты.