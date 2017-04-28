Элфин Эванс лидирует на Ралли Аргентины после 4-го СУ, Мик сошёл

Элфин Эванс захватил лидерство после четвёртого спецучастка Ралли Аргентины. Второе место занимает финский пилот Яри-Матти Латвала на «Тойоте», тройку лидеров замыкает норвежец Мадс Остберг.
Крис Мик, допустив ошибку, вылетел с трассы. Француз Себастьян Ожье расположился на пятом месте.
WRC. Ралли Аргентины. Положение после 4-го СУ
1. Элфин Эванс (Ford Fiesta WRC) — 38:40,6
2. Яри-Матти Латвала (Toyota Yaris WRC) +23,6
3. Мадс Остберг (Ford Fiesta WRC) +32,2
4. Отт Тянак (Ford Fiesta WRC) +33,4
5. Себастьен Ожье (Ford Fiesta WRC) +35,7
6. Тьерри Невилль ( Hyundai i20 Coupe WRC) +48,0
7. Лоренцо Бертелли ( Ford Fiesta WRC) +2:04,2
8. Понтус Тидеманд (Škoda Fabia R5) +3:03,1
9. Хэйден Пэддон (Hyundai i20 Coupe WRC) +3:03,8
10. Юхо Хяннинен (Toyota Yaris WRC) +3:10,3.